Beveren legt positieve meerjarenplanning voor: “Ondanks inflatie en stijgende kosten”

De investeringen zijn voor 2023 geraamd op 60 miljoen euro. Daarbij is er naast de eerder geplande projecten ook financiële ruimte voor nieuwe projecten. De herraming van sommige (lopende) projecten lopen in de miljoen euro’s met als voorbeelden de aanleg van de fietsinfrastructuur in de Prosperpolder (+ 2 miljoen euro), Grenspark Groot Saeftinghe (+2,5 miljoen euro) en de aanleg van kunstgrasvelden (+2,2 miljoen euro).

Waaslandhaven

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V): “We moeten er niet flauw over doen: we hebben met z’n allen een heel moeilijk jaar achter de rug en de toekomst oogt niet meteen veel rooskleuriger. We leven in economisch moeilijke tijden. En dat geldt evengoed voor de steden en gemeenten. Gelukkig ondervindt Beveren geen al te grote gevolgen, onder andere dankzij de inkomsten uit de Waaslandhaven. Daardoor kunnen wij nog versnellen op het vlak van energiebesparende maatregelen, zonder te moeten schrappen in de voorziene investeringen, de dienstverlening aan onze inwoners of de verdere schuldafbouw tijdelijk stop te zetten.”