Beveren gastgemeente voor 2e rit in de Baloise Belgium Tour

De Baloise Belgium Tour gaat van start op 15 juni in Merelbeke en eindigt op 19 juni in Beringen. De renners zullen een parcours moeten afleggen van in totaal 717,9 km over 5 dagen. De Baloise Belgium Tour brengt het peloton elk jaar voorbij mooie en uitdagende stukjes België. Dit jaar met een heuvelachtige openingsetappe, een kuitenbijter in Durbuy, een tijdrit in Averbode, en 2 vlakke ritten waarvan één met start in Beveren. De etappe van Beveren naar Knokke zal er een voor de snelle mannen zijn. Er zijn kleine knikjes te vinden in het parcours maar deze zouden geen problemen moeten veroorzaken voor de sprinters en hun ploegen. Zo lijkt deze rit voorbestemd om uit te draaien op een massasprint.