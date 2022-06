Beveren gaat vollenbak voor een fantastische zomer: “Keuze uit meer dan 120 evenementen en activiteiten”

Na twee coronajaren worden deze zomer alle registers terug opengetrokken. Voor wie niet op vakantie naar het buitenland trekt, is er meer dan voldoende aanbod. “Enerzijds organiseert de gemeente Beveren heel wat evenementen om mensen, in de eerste plaats de eigen inwoners, bijeen te brengen. Anderzijds ondersteunt de gemeente verbindende evenementen die door lokale verenigingen georganiseerd worden, zowel financieel als logistiek”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Al deze inspanningen maken we zichtbaar via de campagne ‘Vollenbak’. Met één sterk verhaal verbinden we alle evenementen die inwoners bijeenbrengen in een handig overzicht. Alle activiteiten vinden plaats tussen 21 juni en 21 september, vollenbak in de zomer dus.”

Vijf rubrieken

De gemeente verspreidde een handige brochure onder alle inwoners. “We bundelen de evenementen onder vijf rubrieken”, licht schepen van feestelijkheden Laura Staut (CD&V) toe. “Wie op zoek is naar een leuke activiteit, vindt zo snel zijn weg in ons aanbod. Mag het wat sportief zijn? Dan kan men eropuit trekken met de fietszoektocht van Toerisme Beveren of wandelt in het spoor van Sint-Maarten. Wie liever een optreden meepikt deze zomer kan terecht op Beveren Buiten of het Internationaal Straattheaterfestival. De vrijetijdsdiensten van de gemeente hebben achter de schermen hard gewerkt aan een ruim aanbod waarin iedereen zijn goesting vindt.”

Op bezoek bij de buren

In totaal gaat het om meer dan 120 evenementen en activiteiten. Alle info is terug te vinden op een webpagina maar het gemeentebestuur besloot bewust om ook een brochure uit te brengen. “Het is handig om opzij te leggen en bovendien kan men ook al ver op voorhand plannen”, legt schepen Staut uit. “Uit ervaring weten we dat mensen wel weten wat er onder de eigen kerktoren plaatsvindt maar met dit initiatief kan men ook in een oogopslag zien wat er in de andere deelgemeenten zoal te gebeuren staat. Bij deze dus een warme oproep om ook eens bij de ‘buren’ op bezoek te gaan.”

Streekmarkten

Volledig scherm Consulent economie Wim Van Gerwen en schepen Filip Kegels op het Kerkplein van Melsele waar de editie editie plaatsvindt. Ook Matthew Van Noten en Tommy De Mulder van Moon Gin zijn dan van de partij © Kristof Pieters

Na het grote succes van vorig jaar komt er ook een nieuwe reeks Beverse streekmarkten. Zowel bij het publiek als bij de streekproducenten waren de reacties bijzonder lovend. Melsele mag op 2 juli de spits afbijten. Uit de evaluatie die vorig jaar werd gemaakt, bleek wel dat er op vlak van kinderanimatie nog een tandje mocht worden bijgestoken. Daarom zal er op elke editie van de Beverse streekmarkt ook een klein kinderdorp zijn.

