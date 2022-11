Beveren behaalt label ‘Kindvriendelijke Gemeente’: “Van communicatie op maat van jongeren tot aandacht voor mentaal welzijn”

Haar collega schepen van Jeugd Laura Staut, momenteel in zwangerschapsverlof, is ook trots dat Beveren voortaan het label van kindvriendelijke gemeente mag dragen. “We hebben zo’n vierhonderd kinderen en jongeren bevraagd over wat beter kan in Beveren”, legt ze uit. “Dat deden we op verschillende manieren zoals hoekenwerk bij kleuters, een fietstocht en een schietkraam in samenwerking met de Jeugdraad. Communicatie op maat kwam sterk naar voor. Daar maakten we werk van met de huisstijl #jonginBV. Met heldere boodschappen en kleurrijke foto’s loodsen we kinderen en jongeren door het aanbod van de gemeente. Ook aandacht voor het mentale welzijn van kinderen is een werkpunt. Duurzame publieke ruimte is een derde actiepunt waar we sterk op willen inzetten. Het behalen van het label is dus nog maar het startschot om nog meer de kaart van kinderen en jongeren te trekken.”