Beveren alert voor hacking: “Maar geen enkel systeem is waterdicht”

Gemeenteraadslid Bram Massar (Groen) peilde naar de veiligheid van de ICT-systemen in Beveren naar aanleiding van de cyberaanval in Antwerpen. “Zo’n grootschalige aanval van hackers heeft verregaande gevolgen”, zegt Massar. “Er zijn geen afspraken meer mogelijk met stadsdiensten, het mailverkeer ligt plat, er kunnen geen vergunningen of reispassen toegekend worden en er zijn zelfs geen ontleningen meer mogelijk in de bib. Zo’n aanval kan een dienstverlening dus volledig lamleggen.” Massar wou weten of ook Beveren al is aangevallen door hackers en of de systemen nog recent getest werden.

Volgens bevoegd schepen Ingeborg De Meuelemeester is er nog geen cyberaanval geweest. “Uiteraard zijn we ook geschrokken door wat er in Antwerpen is gebeurd. We waren in het verleden echter al heel alert. Alle medewerkers moeten om de 62 dagen hun wachtwoord vernieuwen en dat wachtwoord moet aan een aantal strenge eisen voldoen. We gebruiken ook een meervoudige identificatie en allen gekende toestellen kunnen inloggen op het systeem. Verder zijn alle computers voorzien van recente virusscanners en is er een goede firewall op het netwerk. Er worden ook continu backups gemaakt. De gebruikers proberen we zoveel mogelijk bewust te maken van alle mogelijke soorten valstrikken en phishing. Geen enkel systeem is natuurlijk waterdicht. Daarom doen we ook beroep op een firma die regelmatig een audit uitvoert en anomalieën opspoort.”