Betrapt met drugs omdat lichten van auto niet werken

Melsele Voormalig gemeentefo­to­graaf Gerry Smet maakt debuut met streetart op muur van sporthal

De achterkant van de Melseelse sporthal ’t Wit Zand in Melsele is door de gemeente ter beschikking gesteld voor streetart. Er verschenen al enkele fraaie schilderingen. Het laatste werk is van de hand van Gerry Smet, in een vorig leven diensthoofd van de grafische dienst van de gemeente Beveren en nu met pensioen.

22 november