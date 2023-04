Bestuurder zonder rijbewijs betrapt tijdens flitsmarathon

Restaura­tie van histori­sche Hooghuis uit de startblok­ken: “Symbolisch dat één van oudste gebouwen in Doel nu als eerste terug toekomst krijgt”

Erfgoedstichting Herita is maandag van start gegaan met werken rond het 17de-eeuwse Hooghuis, één van de markantste monumenten in Doel met een rijke geschiedenis. Het historisch gebouw zal volledig gerestaureerd worden en krijgt een nieuwe publieke bestemming, mogelijk in combinatie met de kogge die er tentoongesteld zal worden.