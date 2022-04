Bestuurder van elektrische step gewond na aanrijding

Beveren Oppositie in gemeente­raad vraagt referendum of online bevraging rond fusieplan­nen

De oppositie in de Beverse gemeenteraad vindt dat de bevolking geraadpleegd moeten worden over de fusieplannen met Kruibeke. Een voorstel om een referendum of online bevraging te organiseren werd echter weggestemd door de meerderheidspartijen.

28 april