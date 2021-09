Bestuurder omgekomen nadat hij met wagen tegen hoogspanningscabine naast E34 knalt

volleybal Terugwed­strijd Asterix Avo tegen Olympiacos Piraeus in de voorronde van de CL: “Er zijn mogelijkhe­den, maar dan moet alles kloppen”

26 september Het team van trainer-coach Kris Vansnick is in volle opbouw - zij hebben nog geen enkele competitiewedstrijd in de benen - en toch toonden de Asterix Avo-meisjes vorige week dat er zelfs in de CL knap volleybal kan getoond worden tegen het Griekse Piraeus. Omdat Asterix Avo vorige week in Griekenland de eerste set won en pas na 25-23 de vierde set verloor, zou men kunnen stellen dat er dinsdag (18u30) mogelijkheden zijn in de sporthal van Beveren tijdens de terugwedstrijd tegen Olympiacos.