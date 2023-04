Bestuurder lichtgewond bij botsing op Heirbaan

N451 krijgt toegangs­poort om verkeer af te remmen: “En fietsers­tun­nel op iets langere termijn”

Een aannemer is maandag begonnen met de aanleg van een toegangspoort op de Provinciale Baan N451 in Vrasene. De bedoeling is de snelheid af te remmen en tegelijk ook de geluidsoverlast aan te pakken die er nu is van de betonplaten. Het gaat om een investering van een half miljoen euro.