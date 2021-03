Bestelwagen verwoest honderd jaar oude schuur: “Even voordien was ik er nog hout aan het zagen”

BeverenOp het kruispunt van de Piet Stautstraat en de Bosstraat in Beveren is dinsdagavond een spectaculair ongeval gebeurd. De chauffeur van een bestelwagen knalde om nog onduidelijke reden een honderd jaar oude schuur binnen. Die stortte na het takelen van de bestelwagen volledig in. “Ik was gelukkig net in de woning ernaast met mijn dochter en de kleinkinderen”, zegt de vader van de bewoonster.

De chauffeur van de bestelwagen kwam van de Haasdonkbaan en wou de Piet Stautstraat inrijden. Hij ramde echter frontaal de gevel van een oude schuur op het kruispunt. In de schuur was gelukkig niemand aanwezig. Kort voordien was de vader van de vrouw die in de nabijgelegen boerderij woont, er wel nog hout aan het zagen. “Ik was in de woonst met mijn dochter en de kleinkinderen toen we plots een enorme klap hoorden”, getuigt hij. “We zijn natuurlijk meteen buiten poolshoogte gaan nemen. Eerst was er een grote stofwolk, daarna zagen we wat er gebeurd was.” De chauffeur van de bestelwagen kon op eigen kracht uit zijn voertuig klauteren. Hij kwam er uiteindelijk met lichte verwondingen van af.

Authentiek

De takeling was een hele klus. De brandweer kwam ter plaatse om te bekijken hoe dit veilig kon gebeuren, maar het instortingsgevaar bleek bijzonder groot. Kort na de takeling stortte de schuur bijna volledig in. “Bijzonder jammer, want het gaat om een schuur van honderd jaar oud”, klinkt het aangeslagen bij de eigenaar. “De boerderij is mijn geboortehuis, waar nu mijn dochter woont. In 1947 was er nog een stuk aangebouwd, maar een groot deel van de schuur was nog authentiek. Als we de ravage zien, is de kans wellicht klein dat we er nog iets van kunnen redden.”

Niet verrast

Buurtbewoners zijn niet echt verrast door het ongeval. “De jongste jaren is het sluipverkeer via de Piet Stautstraat enorm toegenomen”, getuigen ze. “Veel chauffeurs die van Haasdonk en de E17 komen en richting Beveren rijden, nemen deze weg om de N70 te vermijden. De straat is echter niet voorzien op zoveel verkeer. Vorig jaar reed er aan de overkant van het kruispunt ook al een auto in de haag.”

Volledig scherm Na de takeling stortte de schuur volledig in elkaar. © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters