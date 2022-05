Bestelwagen ingereden op auto in staart van file op E17, hele dag aanschuiven richting Antwerpen

Kallo Lanxess getroffen door stroompan­ne, hulpdien­sten massaal opgetrom­meld omdat wolk zwaveldi­oxo­de dreigde te ontsnappen

Bij het chemisch bedrijf Lanxess aan de Ketenislaan in Kallo is dinsdag groot alarm geslagen. Door een stroompanne dreigde een wolk zwaveldioxide te ontsnappen. Dit kon gelukkig voorkomen worden. Gevaar voor de omgeving was er niet.

17 mei