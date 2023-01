Benefiet om Danou (11) een rolstoelfiets te bezorgen: “Door haar beperkingen is fietsen de enige vorm van ontspanning”

BeverenDe 11-jarige Danou Oelbrandt uit Beveren is een meisje met het Cri-du-chatsyndroom, een zeldzame aangeboren afwijking waardoor ze een meervoudige beperking heeft. Haar ouders Debbie en Robin omringen haar met de beste zorgen en proberen haar momentjes van geluk te bieden. Fietsen is één van de weinige dingen die het gezin wel samen kan doen, maar aan een rolstoelfiets hangt een stevig prijskaartje. Daarom wordt een benefiet opgestart.

Het initiatief voor het benefiet komt van vrienden van het gezin. Een elektrische rolstoelfiets heeft een pittig prijskaartje van meer dan 10.000 euro. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap komt tussen met een subsidie van 3.000 euro, maar dan blijft er nog steeds een groot gat om dicht te rijden. “Bovendien zijn er nog veel andere extra kosten door de zorg voor een kind met een zware beperking”, legt vriendin Katty uit. “Daarom dat we met enkele vrienden geld willen inzamelen. Dat doen we onder meer door een eetfestijn voor 340 deelnemers, maar iedereen kan uiteraard ook een vrije bijdrage storten om ons doel te halen.”

Veel zorg nodig

Debbie Van Broeck (38) en Robin Oelbrandt (42) zijn blij met zoveel steun. “We zijn de rolstoelfiets al eens gaan testen en kijken er al naar uit om komend voorjaar ritjes te maken.” De ouders benadrukken dat Danou een heel gelukkig kind is, maar door een meervoudige beperking komt er wel heel wat zorg bij kijken. “Mentaal zit ze op een leeftijd van 3 à 4 jaar. Stappen gaat moeizaam of vaak zelfs niet. Ze verplaatst zich vooral al zittend op haar achterwerk. Daarnaast is ze incontinent en volledig afhankelijk van sondevoeding. Danou kan niet praten, maar maakt met gebaren en haar lichaamstaal wel duidelijk wat ze wel of niet. Haar autisme zorgt er ook voor dat ze heel moeilijk prikkels kan verwerken of moeite heeft met veranderingen. Ze begint dan wondjes op haar polsen open te krabben en sluit zich volledig af van de buitenwereld.”

Quote Fietsen is haar favoriete bezigheid. 10, 20 en zelfs 30 kilometer fietsen. Het maakt voor haar niet uit, zo lang er maar niet te veel pauzes zijn onderweg Debbie Van Broeck

Dol op fietsen

Uitstapjes, zoals naar een speeltuin gaan, zijn door haar beperkingen voor Danou geen optie. Wat haar wel volledig tot rust kan brengen is fietsen. “Haar favoriete bezigheid naast knuffels en zoentjes geven”, lacht mama Debbie. “10, 20 en zelfs 30 kilometer fietsen. Het maakt voor haar niet uit, zo lang er maar niet te veel pauzes zijn onderweg. Tot voor kort deden we dat met de bakfiets. Daarin kon ze ook haar knuffelpoezen Pim en Pom al eens mee op uitstap nemen. Jammer genoeg is de bakfiets te klein geworden voor haar. De oplossing is een rolstoelfiets, die zeer comfortabel en veilig is. De rolstoel kan bovendien losgekoppeld worden zodat we na het fietsen ook gewoon kunnen rondwandelen. We zijn al die lieve vrienden enorm dankbaar dat ze zoveel moeite doen om deze droom voor ons mogelijk te maken.”

Het eetfestijn in feestzaal Kolenhof op 5 februari is intussen uitverkocht maar de opbrengst zal nog niet voldoende zijn om de rolstoelfiets te kunnen aankopen. Iedere kleine bijdrage is welkom op BE80 6529 3467 2177.

