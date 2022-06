Bejaarde fietser aangereden in Bosdamlaan

Beveren Jean-Ma­rie Pfaff (69) wordt ereburger van Beveren: “Fier op gemeente waar het allemaal begonnen is”

Gewezen doelman Jean-Marie Pfaff krijgt eind deze maand het ereburgerschap van de gemeente Beveren. Dat is bevestigd door burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). El Sympatico begon zijn carrière onder de lat van SK Beveren en werd in de jaren tachtig in binnen- en buitenland beschouwd als één van de beste doelmannen ter wereld.

8 juni