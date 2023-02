Begraafplaats getroffen door blind vandalisme: “Met loodjesgeweer schoten ze op foto’s van overledenen en duwden ze grafzerken om”

Beveren Wijkagent Luc (62) neemt noodgedwon­gen afscheid na fietsonge­val: “Ontvoerin­gen en moorden meegemaakt als rijkswach­ter, maar het werk als wijkagent gaf evenveel voldoening”

De politiezone Waasland-Noord heeft Luc Paelinck (62) uitgezwaaid. Hij was 17 jaar lang wijkagent in Melsele, maar had er daarvoor ook al een carrière bij de toenmalige rijkswacht opzitten. Met twee moorddossiers en de ontvoering van Anthony De Clerck en Peter De Vleeschauwer heeft hij memorabele momenten beleefd. “Maar het oplossen van een burenruzie gaf me evenveel voldoening.”

