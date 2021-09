Bart en Anouk zien chalet van grootouders in vlammen opgaan na brandstichting: “We waren net klaar met renovatie na maanden werk”

BeverenDe nieuwe meubels waren net geplaatst en het hele gebouw was na maanden hard werken volledig opgeknapt maar na een verwoestende brand blijft er van het weekendverblijf van Bart Willems en zijn vriendin Anouk niks meer over. Het houten gebouw werd door brandstichters helemaal in de as gelegd. “Niet alleen zonde van al onze energie maar ook emotioneel een zware klap want dit was onze erfenis van opa en oma.”