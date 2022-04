Bankwegelhof neemt avontuurlijk speelplein in gebruik: “Kinderen uit de wijk kregen vooraf inspraak”

Nieuwkerken/Beveren Webshop ‘Spread the Sparkle’ opent voor tweede maal pop-upboetiek

Freya Vermeulen (29) opent voor de tweede maal een pop-upboetiek van haar webshop ‘Spread the Sparkle’. Dit keer mag ze gebruik maken van de feestzaal in opbouw in het kasteeltje Sint-Maarten langs de N70 op de grens van Nieuwkerken en Beveren.

1 april