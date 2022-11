Bakkerij Van Steenlandt heropent deuren na brand: “Enkel mogelijk dankzij steun van vele vrienden en collega’s”

De brand veroorzaakte gelukkig geen grote schade maar er was wel een essentiële machine getroffen om brood te kunnen bakken. “Een nieuw exemplaar is al besteld maar het duurt zo’n drie maand vooraleer deze geleverd kan worden”, vertelt de bakker. “Gelukkig kon ik rekenen op de steun van collega’s. Via het forum ‘bakkers voor bakkers’ is er snel een oplossing uit de bus gekomen. Ik kan een machine gebruiken van een bakker uit Oostvleteren. Een andere optie was tijdelijk brood te laten leveren maar dat was een noodscenario. De klanten zijn immers mijn brood gewoon. Het is wel een iets kleinere machine. Dat betekent dus ook een paar uur extra werk om het zelfde volume te produceren maar ik ben al blij dat we zo snel konden heropenen.”