AWV akkoord met aanpassing omleidingsroute: opnieuw tweerichtingsverkeer in Ijzerstraat en Gaverlandstraat

Kruibeke/Zwijndrecht Bestuurder (75) krijgt hartaanval en crasht in tuin boerderij: ook zijn vrouw (74) kritiek afgevoerd

In de Lange Heihoekstraat in Kruibeke is dinsdag een auto in de tuin van een boerderij terechtgekomen. De bestuurder, een oudere man, was onwel geworden achter het stuur. Zowel hij als zijn vrouw werden in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

13 september