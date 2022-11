Auto in beslag genomen na aanrijding fietser op Kruibekesteenweg

Haasdonk/Eeklo Dierencen­trum haalt zwaar verlamde en zieke dieren weg uit woning: “We kregen de tranen in de ogen van zoveel ellende”

Dierencentrum Waasland in Haasdonk heeft een tiental verlamde en zieke dieren weggehaald uit een woning in Eeklo. Het gaat om honden die niet meer konden lopen, katten met een zeldzame aandoening en ook nog een groot aantal reptielen en slangen. “We zijn nog steeds in shock door de toestand van de dieren”, klink het bij de medewerkers, die hun ogen niet konden geloven.

22 november