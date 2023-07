Auto belandt na aanrijding meters lager in berm van E34: chauffeur kritiek

Lieselotte (31) en Wim (35) pakken uit met ‘maïsglam­ping’: “Hier kan je ongestoord in je blootje rondlopen”

Wie nog een origineel romantisch uitje zoekt, kan vanaf nu een overnachting boeken in een luxueuze tent te midden van een maïsveld in Melsele. Alle comfort is er aanwezig, niemand kan je zien en een houtgestookte hottub maakt het plaatje helemaal af. “We hebben het zelf uitgetest en waanden ons even in Frankrijk, en dat in onze eigen achtertuin”, lacht het koppel. Maar wat als de maïs geoogst wordt?