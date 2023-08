Asfalteringswerken in Bankstraat zoals gepland klaar voor het nieuwe schooljaar

Knip in Fabrieks­traat al bijge­stuurd met doorgang voor personenwa­gens na klachten bewoners

Het gemeentebestuur heeft dinsdag de knip in de Fabriekstraat in Kallo reeds bijgestuurd. De straat is niet langer volledig afgesloten. Met de betonblokken is een versmalde doorgang gemaakt waarlangs enkel personenauto’s kunnen passeren. Dat gebeurde na een regen van klachten.