Antwerp Euroterminal neemt grootste indoorparking van het land in gebruik: “Plaats voor 9.000 extra voertuigen op zelfde oppervlakte”

VerrebroekBij Antwerp Euroterminal (AET) in Verrebroek is woensdagavond een nieuwe parkeergarage in gebruik genomen. Het zes verdiepingen hoge gebouw biedt ruimte aan maar liefst 9.000 voertuigen. “Zo breiden we onze capaciteit met 25% en dat op dezelfde oppervlakte”, zegt managing director Yves De Lariviere.

AET is de thuisbasis voor de schepen van de Grimaldi Groep. Naast containers en stukgoed worden er vooral voertuigen behandeld. Ook het Amerikaanse leger is vaste klant om het rollend materieel van en naar NAVO-basissen te vervoeren. Doordat een horizontale uitbreiding van de terreinen momenteel niet mogelijk is, trok AET de kaart van verticale groei of ‘inbreiding’.

Capaciteit met kwart verhoogd

“Met de ingebruikname van deze parkeergarage, breidt AET zijn roro-capaciteit uit met 25%”, zegt managing director Yves De Larivière. “Onze terminal heeft een totale oppervlakte van 1,5 miljoen m². Deze garage werd gebouwd op een stuk grond van net geen 25.000 m². Door in de hoogte uit te breiden is er voor 172.000 m² aan extra capaciteit bijgekomen. De benedenverdieping werd ingericht met een hoger plafond waardoor er ook hogere voertuigen kunnen staan. De 6 verdiepingen hoge garage biedt extra storageruimte voor zo’n 9.000 voertuigen.” Daarmee krijgt de terminal het grootste indoor parkeerterrein in België.

Gebouwd in recordtijd

De bouw is op zich al een huzarenstukje. Aannemers Cordeel en Naessens sloegen de handen in elkaar en realiseerden het enorme complex op een recordtijd van slechts 13 maanden. “De parkeergarage bestaat uit betonnen prefabelementen, die in eigen fabrieken van beide bouwpartners werden vervaardigd en vervolgens per truck werden aangeleverd vanuit 6 verschillende productiesites. Vervolgens werden deze elementen door de aannemers gemonteerd.” Het levert een aantal indrukwekkende cijfers op. Zo bestaat de fundering van het gebouw uit 19.964 lopende meter aan ondergrondse palen en is er 49.500 m3 beton en 4,6 miljoen kg staal gebruikt.

Dak van zonnepanelen

Er werd ook aan duurzaamheid gedacht. Op het dak van het parkeergebouw wordt een zonnepanelenpark geïnstalleerd, dat 3,5 Megawatt elektriciteit zal opwekken. “Deze groene stroom zal onder meer dienen voor het opladen van elektrische voertuigen”, legt De Larivière uit. “Het komt bovenop de 3 windmolens die we al hebben. Verder gebruiken we ook batterijen om de opgewekte groene energie op te slaan. Zo kunnen we er ook van genieten op momenten als er geen zon of wind is.”

Twintigjarig bestaan

De indrukwekkende parkeergarage werd woensdagavond officieel in gebruik genomen in aanwezigheid van heel wat prominenten. Ook vrijdag staat er nog een feestelijke happening op het programma voor zowel klanten, leveranciers als personeel. “We vieren immers tegelijk het 20-jarig bestaan van AET, een feestje dat omwille van covid niet kon doorgaan en waarvoor we nu dus een herkansing krijgen.”

