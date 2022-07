Amerikaans militair materieel via haven naar Polen

De levering moet NAVO-bondgenoten in die regio geruststellen en vooral Rusland afschrikken. Concreet gaat het om 2.700 stuks materieel, komende vanuit Fort Hood, Texas. Het materieel van de derde Armoured Brigade dient ter vervanging van de eerste Armoured Brigade, dat terugkeert naar de Verenigde Staten. Door deze een-op-eenvervanging, blijft de ontplooiing van het Amerikaanse leger in Europa ongewijzigd.

Het is overigens lang niet de eerste keer dat Amerikaans militair materiaal via de haven wordt getransporteerd. De HNS-overeenkomst (Host Nation Support) tussen de VS en België legt vast dat de Belgische Defensie het materieel veilig stelt in de dokken in afwachting van verder transport. Defensie staat ook garant staat voor de doortocht van de Amerikaanse eenheid over Belgisch grondgebied. Een deeltje van de terminal wordt daarbij een “tijdelijke militaire zone”.