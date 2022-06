Amateurvoetbal Walivo sluit seizoen af met finalewedstrijden op terreinen Svelta Melsele

Melsele Bestuurder zit naakt achter stuur en crasht: brandweer moet slachtof­fer uit wrak bevrijden

Een Poolse bestuurder is vrijdagnacht gecrasht tegen twee zware betonblokken in de Keetberglaan in Melsele. Opmerkelijk: de man zat poedelnaakt achter het stuur. Hij werd door de brandweer bevrijd en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

28 mei