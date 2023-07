Alec (27) verkozen tot dorpsburgemeester van Meilsen

Gemaskerde gangsters stelen snelste SUV ooit: “Als ze hem maar niet voor een overval gebruiken...”

“Hij accelereert sneller dan een Porsche of Ferrari.” Twee gemaskerde dieven hebben zondagnacht ingebroken bij Veraco, een verdeler van Amerikaanse wagens in Zwijndrecht. Ze stalen een Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Topsnelheid: 290 kilometer per uur. “Een koper ging nét vandaag een voorschot komen betalen”, vertelt zaakvoerder Bert Verhelst, die uitlegt hoe de bijzondere inbraak is gebeurd én een beloning voor de gouden tip uitdeelt.