Airco vat vuur aan huis

Sint-Gillis-Waas/De Klinge/Beveren Fietsster (28) in levensge­vaar nadat ze op rotonde gegrepen wordt door truck: “We waren volop aan het voorberei­den op haar eerste wedstrijd”

Een 28-jarige fietsster Yoica D. uit De Klinge die ook aangesloten is bij het Ladies Cycling Team Hoz uit Beveren is zaterdagmiddag in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een verkeersongeval op de Reinakkerweg in Sint-Gillis-Waas. De vrouw stak met haar koersfiets de rijbaan over toen ze werd gegrepen en overreden door een vrachtwagenchauffeur.

10:01