Actiegroepen tevreden met bereikt akkoord rond Doel: “Het is een compromis, niemand heeft het onderste uit de kan kunnen halen”

De Erfgoedgemeenschap Doel en Polder was één van de actiegroepen die naar de Raad van State was gestapt. Johan De Vriendt ziet in het nieuwe akkoord nu wel garanties voor het erfgoed. “We zijn hier omringd door waardevol erfgoed. Dat gaat van de 17e-eeuwse dijken tot de waardevolle gebouwen en boerderijen. We vinden dat erfgoed één geheel kan vormen met economie en toerisme. Het is gewoon een kwestie van een gezond evenwicht vinden. Als mensen in de haven werken, moeten er ook plekken zijn om te wonen of even te verpozen.”

Jan Creve

Het actiecomité Doel 2020 sloot in 2018 ook een akkoord om de juridische strijd te staken met toenmalig minister Ben Weyts. “Maar het grote verschil is dat die overeenkomst niet werd gedragen door andere betrokken partijen zoals de Haven van Antwerpen, de gemeente Beveren en de Maatschappij Linkerscheldeoever”, zegt Jan Creve. “Nu hebben dertien partijen zich geëngageerd en dat is historisch. Doel 2020 startte zijn actie in 1997. Het ‘Verbond’ komt er uitgerekend 25 jaar na de start van die actie. We zijn tevreden dat eindelijk een einde komt aan de jarenlange confrontaties. Er kan nu gewerkt worden aan een positief project voor Doel, de gehuchten en de polders.”

Ook de landbouwers kunnen zich vinden in het compromis. De overheid verbindt er zich om alle nodige natuurcompensaties voor de havenuitbreiding te realiseren op de gronden die ze in bezit had op 1 juli vorig jaar. Het gaat om een totale oppervlakte van 665 hectare. Voor de boeren blijft er 200 hectare over. “Het waren geen makkelijke gesprekken, maar niemand heeft het onderste uit de kan gekregen”, zeggen Kris De Smit van de Landbouwgemeenschap Wase Polder, Jan Balliauw van de Polder Land van Waas en Maarten Stuer, provinciaal secretaris van Boerenbond. “Er is ook afgesproken dat er geen boerderijen moeten wijken. Met de oorspronkelijke plannen waren we veel slechter af.”

