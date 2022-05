Aardbeicomité brengt hulde aan overleden Karel Heyrman bij start van zestigste editie van feesten

Beveren Nieuwe fase van mobili­teits­plan wordt uitgerold met invoering zone 30 in Haasdonk en Melsele: “Waar nodig dwingen we snelheid af via weginfra­struc­tuur”

Begin juni wordt in een 40-tal straten in Haasdonk en Melsele-Zuid de zone 30 uitgerold. Het gaat om een nieuwe fase van het mobiliteitsplan. Als eerste kwam de centrumgemeente Beveren aan de beurt. Daar is een jaar later een positieve balans opgemaakt. Waar de snelheid niet gerespecteerd wordt, plant de gemeente infrastructurele maatregelen.

