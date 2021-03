Aantal verdachten opgepakt voor moord op David (41): alle pistes liggen open, zegt parket

In het onderzoek naar de dood van de homoseksuele 41-jarige man van wie het lichaam zaterdag gevonden werd in een park in Beveren, zijn enkele verdachten opgepakt op verdenking van moord. Minstens een van de verdachten is minderjarig, is bevestigd aan onze redactie. Het parket Oost-Vlaanderen kan nog niet bevestigen dat er sprake was van homohaat. Het motief wordt onderzocht en alle pistes liggen momenteel nog open, zegt het parket.