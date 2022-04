Aantal belastingen en retributies worden na wegvallen van coronamaatregelen terug geïnd

Beveren Oekraïense vluchtelin­ge Maria (30) bevalt in ons land van zoontje Platon: “Dit kleine wonder doet me de oorlogsgru­wel even vergeten”

De beelden van het bombardement op een kraamkliniek in Marioepol staan bij veel mensen nog op het netvlies gebrand. Ook bij Maria Biryukova (30). Ze vluchtte hoogzwanger weg uit Oekraïne en beviel enkele dagen geleden in ons land van haar zoontje Platon. “Dit kleine wonder laat me de oorlogsgruwel in mijn geboorteland even vergeten. Ik hoop alleen dat hij ook een toekomst zal krijgen in Oekraïne.”

6:40