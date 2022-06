Aanschuiven voor een plaatsje op nieuwe ‘Terras ter Saksen’

haasdonk 89-jarige fietser aangereden in Botermelks­traat

In de Botermelkstraat in Haasdonk is vrijdag een 89-jarige fietser aangereden door een auto. In de straat is de laatste tijd erg veel sluikverkeer door de werken in het centrum en aan het viaduct van de Kruibekesteenweg.

25 juni