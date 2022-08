Aanpassing van omleidingsplan Melsele na klachten van bewoners: “Soms is de remedie erger dan de kwaal”

MelseleHet college heeft beslist om de Ijzerstraat en Gaverlandstraat in Melsele opnieuw open te stellen voor tweerichtingsverkeer. De voorbije twee weken kwamen er heel wat klachten van bewoners die plots kilometers ver moesten omrijden. Volgens schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) is het bij zo’n ingrijpende wegenwerken altijd wikken en wegen welke maatregelen efficiënt zijn.

“De realiteit is zoals ze is. In deze fase is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de N70 en al dat verkeer moeten we opvangen ten zuiden en ten noorden van de gewestweg”, benadrukt de schepen. “We hebben daarom tijdelijk een aantal ingrepen gedaan. Maar in sommige gevallen bleek de remedie erger dan de kwaal”, erkent Van Roeyen. Daarom zal er opnieuw tweerichtingsverkeer worden toegelaten in de Ijzerstraat. Nu is er enkel verkeer mogelijk richting Spoorweglaan. In de Gaverlandstraat wordt de knip weggenomen zodat hier ook terug tweerichtingsverkeer toegelaten is. Daarnaast zal er een tonnagebeperking komen voor zwaar vervoer doorheen de Keizer Karelstraat. Vrijdag 2 september volgt nog een werfoverleg met alle betrokken partners. De komende weken worden de aanpassingen dan doorgevoerd.

Zone 30

In de gemeenteraad wordt tevreden gereageerd door de fractie van Vooruit. “Het is wel jammer dat er nu pas ingegrepen wordt,” zegt Issam Benali (Vooruit). “Men moet er ook over waken dat de snelheidsbeperking van 30km/u streng gehandhaafd wordt. Het verkeer is in sommige straten nu veel drukker dan anders. Met de start van het nieuwe schooljaar komen honderden jonge fietsers in deze drukke straten terecht.” De schepen bevestigde dat de politie scherp toezicht zal houden op de zones 30 en op de schoolomgevingen.

Zones voor kortparkeren

Volledig scherm Er zijn tijdelijke parkeerplaatsen met blauwe zone afgebakend in de omgeving van basisschool De Toren. © rv

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt extra aandacht te schenken aan de zwakke weggebruikers en roept ouders op om hun auto wat verder te parkeren en het laatste stukje te voet te gaan naar school. Ter hoogte van het kruispunt N70 en Spoorweglaan voorziet de aannemer een voetgangersoversteekplaats door de werfzone (of fietsers aan de hand). In de Schoolstraat is er een oversteek aan de café De Meester. Kortparkeren met blauwe schijf mogelijk op het Kerkplein, de Schoolstraat tussen Kalishoekstraat en Hazaarddam, de N70 tussen IJzerstraat en werfzone of parking OC Boerenpoort .

Twee kiss-and-ride-zones

Het grootste knelpunt is de schoolomgeving van De Toren waar het omleidingsverkeer door de Kalishoekstraat gestuurd wordt. “We hebben vooraf verschillende overlegmomenten gehad met directie en bewoners”, zegt Van Roeyen. “Er is beslist om een Kiss-and-ride-zone aan te leggen ter hoogte van de kapper (wit huis waar vroeger tandarts was). Ook is een nieuwsbrief verstuurd naar de ouders met een kaart van de mogelijkheden voor zwakke weggebruikers.” Ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwschool is er ook een kiss-and-ride-zone voorzien op de N70 ter hoogte van de nieuwe ovonde aan de Sint-Elisabethstraat. Gemeenteraadslid Koen Maes (Groen) vreest vooral conflicten tussen fietsers en auto’s aan het smalle kruispunt van de Kalishoekstraat en Dambrugstraat. Recent ramde een vrachtwagen hier nog een gevel van een woning. Hij vraagt dat ook daar extra toezicht komt tijdens de schoolspits.

Volledig scherm Voor zwakke weggebruikers werden een aantal alternatieve routes uitgestippeld. © rv

