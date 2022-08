Aannemer werkt delen N70 af met toplaag asfalt, daarna geen doorgaand verkeer meer tot einde van het jaar

Beveren/Verrebroek Dieven op pad om auto’s te stelen

Op verschillende plaatsen in Beveren zijn dieven op pad geweest om in te breken in voertuigen of ze te stelen. Dat was onder meer het geval in de Diederik Van Beverenlaan, Albert Panisstraat en Oude Zandstraat in Beveren en de Windmolenstraat in Verrebroek.

28 juli