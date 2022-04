8 leuke zaken in Waasland/Dendermonde waar je lekker kan gaan brunchen: eten met de paashaas in Moerbeke of een familiebrunch bij jou thuis

Kruibeke Fanclub Brent Van Moer bouwt feestje tijdens Kruibeekse passage De Ronde: “Nieuw fanlied gelanceerd”

Kruibeke kreeg dit jaar een prominentere plaats in het parcours van De Ronde van Vlaanderen. Dat lieten ze bij de fanclub van de Beverse Lotto-renner Brent Van Moer niet onopgemerkt voorbijgaan. De fans moedigden hun pupil luidkeels aan met vlagjes en een nieuw fanlied. “Auteur van de song is Raymond Felix, de man achter Willy Sommers’ hit ‘Laat de zon in je hart’”, zegt Dirk Thyssen, voorzitter van de Brent Van Moer-fanclub.

