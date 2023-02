757 chauffeurs geflitst in januari

voetbal challenger pro league Sheldon Bateau klaar voor promotie­strijd met SK Beveren: “We hebben een grote kans, er is heel veel potentieel”

Zeggen dat Sheldon Bateau een geslaagde zomertransfer was voor SK Beveren, is een understatement. De verdediger stond sinds zijn komst élke wedstrijd in de basis. Zonder schorsingen of blessures. Hij is dan ook ideaal geplaatst om zijn oordeel te vellen over de promotiestrijd en progressie die het team maakt.

