450 km wandelen in het spoor van Sint-Maarten: “De weg is het doel”

BeverenDrie jaar lang is er aan gewerkt: de gids van de Martinusroute. Een boek in een handig zakformaat waarmee men dwars door België wandelt in het spoor van Sint-Maarten. De dappere stappers onder ons kunnen ook over de grens verder de route naar Tours volgen. “Daar ligt Sint-Maarten begraven in de kathedraal maar net als bij Compostella draait het niet om de eindbestemming maar wel om de tocht zelf.”

De Martinusgids werd voorgesteld in Beveren waar tien delegaties te gast zijn uit alle hoeken van Europa. Richard Willems was het voorbije jaar voorzitter van het Europees Cultureel Netwerk Sint-Maarten. “De Martinusroute is een wandelweg doorheen Europa van circa 6000 km, opgesplitst in vier delen die vanuit verschillende Europese steden naar Tours leiden”, legt hij uit. “De noordelijke route van Utrecht naar Tours is ca 1500 km lang waarvan 450 km bewegwijzerde paden in Vlaanderen. Zeven jaar geleden heeft Beveren de taak op zich genomen om het stuk in ons land uit te stippelen en te bewegwijzeren. De wandelgids is nu het sluitstuk.”

Grote Routepaden

Aan de gids werd bijna drie jaar gewerkt. De coördinatie ervan gebeurde door Gie Beirnaert, oud-voorzitter van Grote Routepaden en voorzitter van de Gidsenvereniging Beveren. “De Martinusroute is in etappes te bewandelen, zowel van Noord naar Zuid als van Zuid naar Noord, en is volledig bewegwijzerd”, legt hij uit. “De route gaat via Antwerpen, Beveren, Mechelen, Gent en Ieper naar Menen om daar de grens met Frankrijk over te steken. Onderweg passeer je talrijke Sint-Martinuskerken en bots je op allerlei verwijzingen naar de Romeinse militair die aan de poorten van Amiens zijn mantel deelde en de helft aan een minderbedeelde schonk.”

Volledig scherm De Martinusroute doorkruist onder meer het kasteeldomein Cortewalle in Beverene © Kristof Pieters

Vredespad

Sint-Maarten werd in het jaar 397 begraven in het Franse Tours. “Maar eigenlijk is de weg het doel”, vindt Richard Willems. “Net als bij een Compostellaroute is de Martinusroute niet alleen een pelgrimspad maar ook een vredespad, de weg naar een mooiere wereld. We volgen voor 90% Grote Routepaden die prachtige landschappen doorkruisen. Enkel tussen Aalst en Wetteren hebben we een eigen tracé. De 450 km is ook volledig bewegwijzerd. Daarvoor zijn speciale stickers gemaakt met het logo van de Martinusroute. De wandelgids telt 312 pagina’s en bevat naast topografische kaarten en goede wegbeschrijvingen ook info over alle bezienswaardigheden die men onderweg passeert.”

Gids in zakformaat

Als grote sponsor heeft Beveren natuurlijk ook de eigen Sint-Martinusparochie extra in de verf gezet. Maar ook de Polders van Kruibeke, Rupelmonde en Temse komen aan bod. De gids is te koop bij de dienst Toerisme Beveren en diverse diensten Toerisme in steden en gemeenten langs de Martinusroute in Vlaanderen. Ook bij Standaardboekhandel Beveren en via de Grote Routepaden is de gids verkrijgbaar. Het boek in een handig zakformaat kost 18 euro.

Volledig scherm © Kristof Pieters

