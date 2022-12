45 minuten file op Antwerpse Ring richting Nederland door ongevallen ter hoogte van Tijsmanstunnel en Waaslandhaven-Noord

Beveren Vrienden van Josef (34), die anoniem graf kreeg, starten crowdfun­ding om hem waardige rustplaats te geven: “Want niemand verdient anoniem te gaan”

Enkele vrienden van de 34-jarige Josef Amankwaah uit Beveren zijn een crowdfunding gestart om hem een waardige rustplaats te geven. Terwijl hij hier als vermist was opgegeven werd Josef in een anoniem graf begraven in Nederland. “Josef bevond zich in een zeer donkere periode van zijn leven maar zo’n einde verdiende hij niet”, klinkt het.

12 december