40e editie van bloemenmarkt in wijk De Koefering

“Elk jaar vindt de bloemenmarkt plaats in een andere deelgemeente”, zeggen Marc Van Havere van de groendienst en schepen van Filip Kegels (N-VA). “Dit jaar strijken we neer in de wijk De Koefering in de Smisstraat in Vrasene. Men kan er niet alleen terecht voor bloemen want ook nu werken we samen met de cultuurraad en is er heel wat randanimatie. Ook plaatselijke verenigingen hebben infostands of zorgen voor activiteiten.” Centraal staan natuurlijk de Beverse bloemisten. Met vier zijn ze op afspraak met een groot assortiment aan zomerbloemen. Per aankoop van tien perkplantjes wordt een gratis zak potgrond van 10 liter weggeschonken. De deelnemende bloemisten zijn Agro & tuin Verbraeken en Bloemen Boudein uit Beveren, Wase Flora uit Vrasene en Weyenberg uit Kieldrecht. Op de infostand van de groendienst kan je terecht voor een quiz en gratis advies en informatie omtrent onder meer het thema ‘vergroenen / verblauwen’. Verder zijn er gratis tochtjes met de huifkar, een springkasteel en een clown voor de kinderen. Muzikale intermezzo’s worden verzorgd door de fanfare, een accordeonspeler en een orgeldraaier. De bloemenmarkt start om 14 uur.