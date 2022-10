237 bestuurders beboet tijdens flitsmarathon

In de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas reed een bestuurder 115 km/u, daar waar de maximaal toegelaten snelheid 50 km/uur is. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In deze straat werden in totaal 520 voertuigen gecontroleerd en 51 geflitst. Aan Oost-Eindeken in Stekene werden 61 bestuurders geflitst op een totaal van 526. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 81 km/uur. In de Albrecht Rodenbachlaan in Melsele, waar een zone 30 van toepassing is, werden 150 bestuurders gecontroleerd en 37 geflitst. Hier bedroeg de hoogste snelheid 63 km/u. In de Fabriekstraat in Kallo tot slot werden van de 502 gecontroleerde voertuigen er 88 geflitst. Daarbij waren er ook 15 speedpedelecs.