13 miljoen keer bedankt! Deze Beverse verhalen hebben jullie het meest geraakt in 2022: Van de moord op kleuter Dean tot de bevalling van Oekraïense vluchtelinge Maria en een bijzonder vogeltje

Volledig scherm © Photonews

Een ontvoering moet gelukkig niet altijd fout aflopen. Een koppel uit Zwijndrecht belandde begin september in de cel nadat ze een 12-jarig meisje hadden proberen ontvoeren aan de tramterminus in Melsele. De twee hadden zich als bewakingsagent verkleed. Trucker Tom R. bleek niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd zeven jaar geleden al eens veroordeeld voor de ontvoering en aanranding van een escorte en zijn bijnaam aan de dok was ‘Tommeke Porno’.

Volledig scherm Tommeke Porno belandde in de cel nadat hij een 12-jarig meisje probeerde te onvoeren © RV

Geen jaar overzicht van Beveren zonder dat er nieuws verschijnt over Doel. In 2022 werd een historisch akkoord afgesloten dat het voortbestaan van het Scheldedorp verzekert. Maar het meest gelezen verhaal was dit keer wel over een bijzonder vogeltje. Het is nauwelijks groter dan een kindervuistje en lijkt op een doordeweekse mus, maar vogelspotters liepen er in april wel drie weken storm voor in de grenspolder van Doel: de Noord-Amerikaanse zanggors

Volledig scherm Joren Vandenhoeck (12) kreeg de zeldzame zanggors voor de lens. © bfs/Joren Vandenhoeck

In 2022 gebeurden er opnieuw heel wat zware ongevallen. In november kwam een taxi frontaal in aanrijding met een spookrijder op de E17 in Haasdonk. De taxichauffeur had er nog alles aan gedaan om een ongeval te vermijden maar de spookrijder wisselde telkens mee van rijvak. De 24-jarige man bleek zwaar onder invloed van alcohol en drugs. Nog in Haasdonk viel in mei dit jaar een dodelijk slachtoffer bij een zware kop-staartaanrijding. Een bestelwagen werd gesandwicht tussen twee vrachtwagens. De Poolse bestuurder kwam om het leven. De dood van vrachtwagenchauffeur Pascal Verbruggen (55) zorgde in juni dit jaar ook voor een schok, in de eerste plaats bij zijn familie maar ook bij het bedrijf Remofrit waar hij aan de slag was. Pascal stierf aan een hartinfarct achter het stuur van zijn truck op de E34 op Linkeroever.

Volledig scherm De E17 eiste ook in 2022 mensenlevens. In mei werd een bestelwagen gesandwicht tussen twee vrachtwagens in Haasdonk. © Kristof Pieters

Er was het voorbije jaar gelukkig ook positief nieuws te melden. Inspecteur Peter (42) van de politie Waasland-Noord kon in november een dief arresteren na een inbraak bij zijn buren. Hij zette op zijn sokken de achtervolging in en het grootste deel van de buit kon worden terugbezorgd.

Een brandende stal binnenrennen om dieren te redden. Er zijn er wellicht niet veel die het Michiel Van Bokhoven zouden nadoen. Zelf aarzelde hij echter geen moment toen hij in februari een rookpluim opmerkte bij B&B Euverbraeke in de Brielstraat in Melsele. In totaal haalde Michiel een dertigtal koeien naar buiten.

Uit Oekraïne kwam maar weinig heuglijk nieuws dit jaar maar in Haasdonk kon Maria Biryukova (30) de oorlogsgruwel toch even vergeten. Ze vluchtte hoogzwanger weg van de oorlog en beviel in april van haar zoontje Platon. “Ik hoop alleen dat hij ook een toekomst zal krijgen in Oekraïne”, klonk het hoopvol. Wij hopen met zijn allen mee.

Volledig scherm Maria Biryukova vluchtte weg uit Oekraïne en beviel in ons land van haar zoontje. © Gregory Van Gansen / Photo News

