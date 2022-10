120 Harry Potter fans verzamelen in JC Togenblik voor magische familiequiz

Er waren in totaal maar liefst 20 ploegen ingeschreven. Met 6 deelnemers per ploeg goed voor een totaal van 120 kenners van de wereld van Harry Potter. Voor het winnende team Dobby was er een heus collectors item voorzien maar ook de andere deelnemers gingen met een troostprijs huiswaarts.

Op zaterdag 27 januari legt de organiserende bib de lat nog een trapje hoger met de ‘experten quiz Harry Potter’. Deelname per ploeg is 10 euro. Wie gebeten is door de magische wereld van J.K. Rowling en die kennis eens in de praktijk wil toetsen, kan zich nog altijd inschrijven via Beveren.kwandoo.com