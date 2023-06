WEER. Helder weer in Bever vanochtend

Vrouw vergiftigt echtgenoot met... kreeft: “Ik wilde hem niet doden, enkel rustig genoeg krijgen voor een goed gesprek”

Een 49-jarige vrouw uit Pepingen weet vandaag welke straf ze krijgt nadat ze in 2017 haar echtgenoot probeerde te doden. Die had na bijna vijftien jaar samenzijn een punt achter de relatie gezet. Ze bleven wel vrienden, of daar ging de man toch van uit. Tot hij op een warme juli-avond bij Sandra A. aan tafel schoof voor een lekkere kreeft. Eentje die bijna zijn einde betekende.