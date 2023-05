WEER. Gedeeltelijk bewolkt weer in Bever vanochtend

RESTOTIP. Brasserie ‘t Pleintje in Galmaarden: “Belgische keuken voor echte bourgon­diërs”

In het gebouw van de voormalige broodjeszaak op het Marktplein in Galmaarden heeft begin april een gloednieuwe brasserie de deuren geopend. Brasserie Tpleintje serveert Belgische gerechten van stoofvlees tot steak en een breed assortiment aan pasta’s. In de zaak van uitbaters Sophie en Kim kan je bovendien ook terecht om een feest te organiseren.