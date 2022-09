vzw De Mark organiseert weer boomplantactie

Lembeek Hoeveel geluk kan je hebben: bromfiet­ser valt bij gevaarlijk inhaalma­noeu­vre, net dat redt zijn leven

Op de populaire Nederlandse website Dumpert.nl is een filmpje opgedoken van een hallucinant ongeval in Lembeek. Een bromfietser wil eerst een truck inhalen, maar komt uiteindelijk ten val door te remmen voor een tractor die uit een zijstraat komt. Een achterligger kan ook net op tijd in de remmen gaan.

23 augustus