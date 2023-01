Verschillende Beverse gezinnen zonder water na onderhoudswerken watertoren in Sint-Pieters-Kapelle

Het drinkwater dat in Bever door de kraan komt, is afkomstig van de watertoren in Sint-Pieters-Kapelle, die van daaruit verdeeld wordt. De Watergroep voert echter al een aantal dagen werken uit aan die watertoren. Om hinder te vermijden, heeft de Watergroep wel een bypass aangelegd via de watertoren van de naburige gemeente Mark om watertoevoer te blijven voorzien. Maar toch doken er problemen op: de drukverschillen en verouderde leidingen in Bever zorgden voor waterlekken en het breken van buizen. Een ramp, want hierdoor worden tientallen gezinnen van onder meer de straten Broeck, Burght, Ghesuele en Commijn al enkele dagen niet meer van water voorzien. In andere straten is er dan weer een verminderde tot heel weinig druk op het water.