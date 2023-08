Vriend van Pommeline zet Kamping Kitsch tattoo op kont

Cirusso Art staat voor het eerst op Kamping Kitsch Club, het grootste verkleedfestival van de Benelux in Kortrijk. Om dat te vieren, liet eigenaar Cirio Wassenhove (25) een Kamping Kitsch tattoo op zijn kont zetten. Cirio is de vriend van Pommeline Tillière. Cirusso Art heeft professionele tattooshops in Kortrijk, Hasselt, Oudenaarde, Geraardsbergen, Antwerpen, Aalst en Merchtem.