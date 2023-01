Prijzen voor huizen kelderen weer in Bever

Denderstreek en Vlaamse Ardennen Van oorbellen maken tot babymassa­ge: met deze 6 winterwork­shops in de Dender­streek en Vlaamse Ardennen kom jij de koude dagen door

Nu de eindejaarsperiode is gepasseerd, beginnen velen alvast af te tellen naar de zomer. Maar ook in de winter staan er allerlei leuke activiteiten gepland. Zo kan je bijvoorbeeld deelnemen aan een winterworkshop. Van oorbellen maken in Beerlegem tot een workshop babymassage in Nederzwalm-Hermelgem: tussen deze zes winterworkshops in de Denderstreek en Vlaamse Ardennen vind je ongetwijfeld voor elk wat wils.

