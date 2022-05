Pas vernieuwde picknickbank meteen vernield

Denderwindeke Eigenaar voertuig ontkent dat hij achter stuur zat bij zwaar ongeval en schuift schuld door naar vriend: “Ik zat op de passagiers­stoel”

Kenneth H. en zijn vriend stonden maandag terecht voor de politierechtbank van Aalst na een zwaar ongeval in Denderwindeke in september 2020. Ze zaten samen in het voertuig toen hun Citroën Xsara van de baan ging en op zijn flank eindigde in een tuin van een woning. H., die eigenaar is van het voertuig, beweerde dat zijn vriend reed, maar het dossier spreekt dit volledig tegen.

9 mei