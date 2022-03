Opvallend: gemeente geeft tips voor de lenteschoonmaak

Hofstade RESTOTIP. Gasthofhoe­ve in Hofstade: waar het coronavi­rus ervoor zorgde dat de kaart uitgebreid werd

Van paling in het groen of stoofvlees was tot midden februari geen sprake in restaurant Gasthofhoeve in Hofstade, maar zaakvoerder Pascal Van Himste (58) veranderde recent het geweer van schouder. Het gevolg van het coronavirus, zo blijkt. “De voorbije twee jaar hebben we gemerkt dat ons restaurant niet toegankelijk genoeg was en daarom kozen we voor een nieuw concept”, klinkt het.

17 maart